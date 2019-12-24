金管會判定儲蓄險會產生六大風險，確定要展開控管。金管會24日發布壽險最低死亡門檻規定，要求16歲以上到30歲的保戶死亡保額至少要是保價金的190％，31～40歲為160％，41～50歲則要有140％，一直到90歲都必須有102％，明年7月1日上路，影響所及保戶一定要花錢買壽險保障或降低儲蓄成分。

金管會認為在低利率環境下，高儲蓄性質保單共有六大風險，即快速吸金後，壽險公司產生資產負債無法匹合、保證利率高於投資報酬率、資金去化壓力、國外投資比率偏高、匯率風險及偏離保障本質不利接軌IFRS17，因此金管會決定祭出管制手段。

24日先公布三大措施，一是人壽保險必須符合最低死亡保障門檻，即強制提高壽險保障成份，降低儲蓄比重，保險局副局長張玉煇表示，同樣的保費預算，在儲蓄成份減少後，保戶可買到更多的保額；二是保單訂價時要揭露各通路與合作異業的費用結構，即各種通路都不得以高佣金來吸金；三是合約服務邊際（CSM）不得為負，保險局表示，若是高壽險保障的保單CSM會比較高，儲蓄險的CSM就會比較低，若CSM為負，各公司商品管理小組就必須提出因應措施，亦即可能要停售。

所謂死亡保障最低比率，例如25歲投保利變壽險，到滿30歲前，死亡保額對應保險價值金都要維持190％，儲蓄險的保價金會隨利率每年增值，等於再怎麼增加，保額都必須是保價金的1.9倍，31～40歲 時就降到160％，41～50歲是140％，51～60歲為120％，61～70歲要 110％，71～90歲要102％，90歲之後投保死亡保額仍不可低於保價金，必須維持100％。

也就是保戶依不同年齡，都要支付一定的壽險保障費用，讓壽險保單回歸保障本質，張玉煇表示，這樣也會讓壽險財務結構更穩健，有利接軌IFRS17。

2020年1月1日責任準備金利率會先調降1碼，到7月1日，最低死亡門檻才會上路，因此上半年仍有「緩衝期」，但預期明年下半年後，儲蓄險保單報酬率會下降，否則就是要「放長、放久」。

另外，為避免壽險公司的房貸壽險收取太高的附加費用率，用來支付銀行通路佣金，保險局也規定從明年7月1日起，期繳型房貸壽險附加費用率不得高於32％，躉繳型不得高於25％，且佣金至少分6年給付。

(工商 )