李明哲在臉書PO文「國產署今天還在砂石場挖土鑽探，法務部、內政部緊跟著來查家長關切毒品修法的消息是否屬實。感謝國家機器的器重！陳明文的一卡皮箱300萬元，怎麼沒消沒息呢？」

內政部長徐國勇今天(24日)下午緊急到雲林縣警局舉行記者會，警察局發布通知。（周麗蘭攝）

內政部長徐國勇說明。（周麗蘭攝）

法務部今日舉行記者會，指總統候選人韓國瑜妻舅李明哲日前替立委候選站台時表示聽說下週三將通過「吸毒無罪法案」是不實消息；李明哲表示，毒品對任何人都應該是零容忍，年輕家長時都非常擔心，希望毒品滲透到校園的管道應該要變成「零」才行。

內政部長徐國勇下午也緊急到雲林縣警局舉行記者會，他表示「沒有什麼在校園吸毒是除罪化的事」，不要有不實的訊息，政府對於毒品零容忍，「在馬總統時代持有20公克以下三級毒品不犯罪，我們把他縮小為5公克」。

雲林縣議員李明哲表示，早先家長聽到立法院修訂毒品防制條逕付二讀的消息很關切，國民黨立委沈智慧提出的版本是持有1公克就要受罰，民進黨黨團堅持5公克，亦即0.1公克毒品可以到50包的份量才有刑責，但沈智慧的版本最後被封殺，毒品對於任何人都是零容忍，沒有可存在的空間，特別是在校園裡面。

他說，現在毒品樣式形形色色，咖啡包、果凍、巧克力、糖果，已防不勝防，如果 0.1公克毒品50包才有刑責，孩子會覺得吸毒也不是什麼大不了的事，久而久之對毒品的認知鬆懈，也會使販毒者有更大空間滲透到校園裡面。

李明哲強調，大人應該要嚴格為孩子把關，而不是把他們暴露在風險之中，年輕的家長都非常擔心校園毒品問題，來找他談，擔心孩子有機會接觸到毒品，更害怕萬一碰到毒品不知不覺上癮，對家庭和孩子的未來都是嚴峻的考驗，「家長希望校園裡面根本不能夠有毒品，所有會滲透的管道都要變成零才行」。

李明哲稍晚在臉書貼文「國產署今天還在砂石場挖土鑽探，法務部、內政部緊跟著來查家長關切毒品修法的消息是否屬實。感謝國家機器的器重！陳明文的一卡皮箱300萬元，怎麼沒消沒息呢？」一名網友回應「被民主了」。

(中時 )