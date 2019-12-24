高雄市政府教育局配合教育部「偏鄉數位應用精進計畫」新設置3個數位機會中心，提供當地民眾數位學習與數位運用的場域，期望讓民眾學習實用的資訊生活技能，透過數位學習的推動整合地方人文、特色產業，創造在地特色與世界連結的能力。

高雄市推動數位機會中心已走入第十五年，教育局為提升偏鄉數位能力，讓數位機會發展城鄉共榮，即使橫跨不同政府也要持續推動，此次在旗津國小、九曲國小及阿蓮社區發展協會新設三個點，希望高雄的偏鄉地區的在地文化可以被世界看見。

教育局長吳榕峯表示，期許新設立的三個數位機會中心主動結合社區力量，提升民眾數位能力，並透過數位機會中心的設置，讓民眾學習實用的數位生活技能，推銷自家農特產品，跟上數位時代潮流。

明年高雄市持續推動偏鄉數位應用精進計畫，將要在彌陀、林園、湖內、甲仙、燕巢、六龜、旗山等7地設點，擴大資訊服務範圍，主要結合資訊教育及終身學習的概念，開發多元實用的數位課程，為偏鄉打造友善的數位環境，也能行銷在地文化，共創雙贏。

(中時 )