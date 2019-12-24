國民黨候選人黃柏霖長期為高雄培育志工，建構志工社會，因應未來高齡社會需要。（黃柏霖競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

選戰進入倒數階段，高雄市立委第五選區候選人戰況激烈，雙方在社會福利方面各自端出政見牛肉，希望博取選民認同，民進黨候選人李昆澤，相當重視勞工議題，期盼具體提升勞工的相關權益；國民黨候選人黃柏霖，則是長期為高雄培育志工，建構志工社會，因應未來高齡社會需要。

基層勞工出身的李昆澤表示，自己做過水電工，能夠體會基層勞工朋友們的辛苦，他過去在立法院針對勞工權益提出過61個法律提案，未來會繼續努力，爭取基本工資持續調高、確保勞保領得到、政府要撥補勞保虧損、負擔最終支付責任明文入法、持續推動降低總工時，促進將職災保險單獨立法，建構預防、補償、重建體系，讓受職災的勞工再站起來。

對於較重視長照問題的黃柏霖則認為，三民區高齡人口數高達15％，苓雅區更高達19％，是非常需要立即關注的問題，他長期為高雄培育志工，目前已培養超過8500名志工，高雄的年長者因此受到妥善照顧，但長照問題不只在高雄發生，未來到了中央，將複製高雄的成功經驗推動長照政策，建構志工社會，因應未來高齡社會需要，推動志工時間銀行的概念，讓非專業的照顧服務志工化。

(中時 )