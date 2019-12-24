24日下午大陸文化和旅遊部公佈今年前三季，大陸國內旅遊人數達45.97億人次，較去年同期成長8.8％；入境旅遊人數1億876萬人次，較去年同期成長4.7％，出境旅遊人數1億1990萬人次，也較去年同期成長8.5％。
大陸文化和旅遊部24日召開2019年第四季例行新聞發佈會，文化和旅遊部產業發展司司長高政透露，今年前三季大陸全國5.6萬家規模以上文化及相關產業企業，營業收入為6兆2187億元人民幣，較去年同期成長7.6％。
今年8月大陸國務院辦公廳印發《關於進一步激發文化和旅遊消費潛力的意見》，首次由國務院層級針對文化和旅遊消費進行專門部署，並由文化和旅遊部領軍實施。
高政並表示，下一步，大陸將點亮夜間經濟拓展消費新時間，推進國家級夜間文旅消費集聚區建設，豐富夜間遊覽產品、夜間演出市場，推動夜間文旅消費規模持續擴大。
(旺報 )
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