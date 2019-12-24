新竹縣長楊文科（前排左四）與一級主管們24日在就職滿周年記者會中，向縣民報告過去一年成績。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科24日舉辦「「向縣民報告－楊文科縣長施政1週年」記者會，他過去提出154項政見已兌現54項，提出5支箭如台灣知識旗艦園區、竹科三期、國際AI智慧園區及生命紀念園區、焚化爐，也一一進行中，他允諾縣民，會「說到做到」。

楊文科表示，他上任時，已為新竹縣擘劃未來藍圖，施政也一一照框架進行，期望能讓新竹縣繼續繁榮30年，如台知園區、竹科三期，均仍在計畫中，而位在竹北市國際AI智慧園區進度最快，已在24日動土，預計明年完工。

楊文科常將「想辦法就會有辦法」作為口頭禪，除了兌現政見外，他在過去一年也完成義民廟董事會、文化基金董事會改選等，另外也強化檢警環平台，透過檢察官、警察局、環保局攜手，保護山林本色。

由於台灣近年引發垃圾大戰，楊文科也表示，BOO招標案已有廠商投標，已在審議中，最快將於明年動工，讓新竹縣擁有自主解決垃圾的能力，而生命紀念園區土地亦有眉目，期望能盡速解決。

除此之外，楊文科也表示，在接續的任期會逐步踏實，包含重要交通建設如路平、自強南北路至義民廟拓寬使車流更順暢，以及打通重要交通樞紐等，期望能使縣民更有感。

(中時 )