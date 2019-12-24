24日上午，在海拔5000多米的西藏那曲市雙湖縣110千伏變電站投運現場，身穿厚重保暖服的電力工作人員在零下20攝氏度的高寒缺氧環境下，為雙湖縣城接入大陸國家電網主網做著最後的準備。隨著工作人員合上最後一個開關，世界海拔最高的縣城正式納入了大陸國家電網主網覆蓋範圍。

雙湖縣平均海拔超過5000米，是世界海拔最高的縣，空氣含氧量只有內地的40％，每年有10個月的漫長冬季，最低氣溫達到零下40攝氏度。在這樣的「生命禁區」裡，雙湖縣的電力並不穩定。

為了讓雙湖縣高海拔地區農牧民用上持續穩定的大陸國家電網主網電，解決雙湖縣長期處於電力孤網運行的問題，國網西藏電力有限公司於2019年3月開始實施雙湖縣「三區三州」深度貧困地區電網建設工程，總投資約6億元人民幣，新建110千伏輸變電工程2項、35千伏輸變電工程2項，將有效解決7000多人用電難的問題。

(旺報 )