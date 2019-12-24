金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓，引起鄉親強烈反彈。（李金生攝）

金門縣議長洪允典今天上午主持議事進行，落槌暫時擱置有關新議政大樓的提案。（李金生攝）

金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓，引起鄉親強烈反彈。參選立委的無黨籍侯選人陳滄江今（24）日下午也站出來，提案罷免縣議長洪允典，強調這是金門地方自治史上，直接訴諸民意的第1案。縣議會祕書長陳建興表示，洪議長一時聯絡不上，無法取得他的說法。

陳滄江表示，罷免洪允典議長的理由有2，一是人民不允許議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓，二是人民不允許民意代表踐踏民意，堅決反對再浪費一毛錢另建議政大樓。

陳滄江說，洪議長無視廣大縣民對此事的強烈反對聲浪，一意孤行，視民意如糞土，已全然喪失其為民意代表之本職與初心，如此賤踏民意，與民意相抗之民代，人民有權以罷免行動，收回賦予他的民代職權，這也是民主的真諦。

曾在議員任內參加捍衛「母親河」浯江溪等運動的陳滄江表示，此事傳出後他就站出來，在反對團體的網路連署。但他強調，這回罷免縣議長與他個人參選立委無關，純粹是站在公益與正義的立場。

陳滄江認為，目前的縣議會大樓雖已建20餘年，但主體結構良好，只需做局部整修，最重要的是改善開議時的影音傳輸系統，做好議會直播，即可讓全體縣民監督議員質詢及議會運作，其他議會設施都完整堪用，況且還有新建的7樓生活館即將落成，可提供議員足夠休憩及研究室空間，實無再花10億元另建議政大樓的必要性。

陳滄江呼籲鄉親一起站出來，協力守護金城鎮最後一塊綠地，也為子孫留下一塊淨土。他將自明天起發起網路連署罷免洪允典，並於金城鎮民生路145號小板凳服務處提供書面連署書，提供具投票資格的選民參與連署罷免行動。

(中時 )