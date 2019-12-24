根據中央氣象局最新觀測顯示，第29號颱風「巴逢」於今(24)日下午14時強度上修為中度颱風，稍早已登陸菲律賓中部群島，明天(25)穿過菲律賓，周四(26)進入南海，雖然對台灣沒有直接影響，但外圍水氣帶來的降雨需持續關注。

氣象局副局長鄭明典表示，「巴逢」已增強為中度颱風，目前位置在菲律賓中部近海，於馬尼拉東南方730公里之海面上(鵝鑾鼻南南東方1390公里之海面上)，以每小時25公里速度向西北西進行；今年最後一個颱風巴逢對菲律賓的威脅並不小，菲國政府需嚴陣以待。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇-天氣特急」指出，巴逢明天穿越菲律賓中部群島進入南海後，因環境不利颱風發展，強度會隨時間減弱，雖然不會直接侵襲台灣，但抵達南海時外圍水氣會逐漸北上影響台灣，周末全台受水氣影響都會有下雨機率。

氣象局預報員李孟軒表示，恆春半島及台東沿岸有長浪發生機率，民眾於海邊活動時務必留意海相；至於民眾最關心的跨年天氣，目前仍待觀察，但北部、東北部和東半部地區很可能要在風雨中迎接2020了。

(中時 )