每年要賺四、五千億元，大股東口袋也得「夠深」。金管會24日公布，2018年銀行、保險及證券業現金增資加盈餘轉增資，共近新台幣1,669億元，今年則有1,621億元。等於二年就增資3,290億元，亦是「燒錢行業」。

目前看來，證券業增資壓力相對較低，銀行業因為有接軌國際資本適足率要求，並且有國內系統性重要銀行（D-SIBs）要上路，部分銀行積極增發普通股或以盈餘轉增資，如去年銀行現增金額239億元，盈餘轉增資341億元，今年現增則有204億元，盈餘轉增資615億元，增資金額比去年增加逾41％，且大部分是將盈餘保留下來強化資本結構，也就是股東少分配股利。

壽險業去年現金增資近764億元，盈餘轉增資也有259億元，等於全年增資1,023億元，但去年底因為股債價格下跌，大部分壽險公司投資有價證券都出現未實現跌價損失，因此盈餘分配及轉增資能力下降，今年只有一家壽險公司盈餘轉增資1.12億元，現金增資到12月已完成605億元，還有元大人壽獲准增資140億元，仍未到位，若元大人壽年底前能增資完成，則今年現增亦有745億元，與去年不相上下。

證券業部分，去年現增16.82億元，主要是證券商增資16億元，盈餘轉增資49億元左右，其中也有45億元是來自券商，合計去年共增資近66億元；今年現增金額只有2.22億元，是來自投信業者，盈餘轉增資則有53.78億元，都來自券商，盈轉增金額比去年增加9.6％，全年增資金額56億元。

2018年增資金額以保險業最多，有1,023億元，2019年則是銀行業以819億元居冠，金管會主委顧立雄已預期，2019年金融業稅前獲利極可能會挑戰6,500億元的歷史新高，但許多銀行與保險公司明年可能會將大部分盈餘保留在帳上，若有金控母公司者還可以借錢發股利，若是獨立銀行或保險公司則會影響配息能力。

(工商 )