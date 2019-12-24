魏嘉瑩（小魏）新歌〈有沒有想過我〉，MV找來台灣BL劇《HIStory那一天》被粉絲暱稱四少的宋緯恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰出演，而《HIStory那一天》系列第3季的第2單元《那一天》18日雖悲傷大結局，劇中的「香菇CP」和「蘆筍CP」重新再MV裡曬甜蜜，撫慰許多粉絲心情，紛紛直說「圓滿了結局的遺憾」、「這才是真正的結局」。

魏嘉瑩新歌〈有沒有想過我〉MV展現歡樂氣氛。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩新歌〈有沒有想過我〉MV中和宋緯恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰飆戲，還搞笑組團體「奧米茄咆哮獸」。（小魏工作室提供）

〈有沒有想過我〉歌曲寫出分手戀人的思念與心中疑問，魏嘉瑩透露，此次新專輯中看完電影《手札情緣》後，寫下〈我還是不懂〉，隨後閉關寫歌時時常失眠，睡不著彈吉他突然「像被雷劈到，腦中有旋律」就寫出〈有沒有想過我〉這首歌。

魏嘉瑩新歌〈有沒有想過我〉MV中和宋緯恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰飆戲。（小魏工作室提供）

BL劇《HIStory那一天》主演宋緯恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰在魏嘉瑩新歌〈有沒有想過我〉MV呈現歡樂氛圍。（小魏工作室提供）

MV拍攝近20小時，魏嘉瑩現場和四少組搞笑玩起現場道具，還組新團「奧米茄咆哮獸」，團長為身為鼓手的張瀚元、團員有電吉他手齊齊（宋緯恩）、貝斯手阿虎（劉韋辰）、鍵盤手樂虎（黃雋智）、主唱兼木吉他手魏嘉瑩，大夥更搞笑放話「受訓五年，五年後（奧米茄咆哮獸）小巨蛋見。」〈有沒有想過我〉已於官方YouTube上線。

(中時 )