國民黨副總統候選人張善政，24日到南投市與青年談地方創生。（廖志晃攝）

國民黨副總統候選人張善政，24日到南投市與青年、學生座談時表示，當選後將推出「第一桶金」青年貸款，只要年輕人有想法，不問用途也不必審核，讓年輕人放手去發揮，10年後再開始還款，保留足夠的時間與彈性。

針對民進黨指稱1450是輿情蒐集的說法，張善政表示，那是騙人的！因為輿情蒐集是被動的把資料收進來；1450的做法卻是主動把不實的言論灑出去，兩者完全不一樣，騙不過年輕人，民進黨是自欺欺人，把老百姓當傻瓜。

張善政傍晚到全國最老、創立於1921年的「南投大戲院」，與南投市長宋懷琳和縣議員張嘉哲會合，聽取戲院第3代蔡姓業者、南投高中學生對青年創業、地方創生與文史導覽解說的意見。

張善政表示，第一桶金貸款的精神，是尊重年輕人的創意和想法，政府也不想介入太多，因此沒有特殊用途限制，讓年輕人可以免除申請貸款的冗長流程，在短時間內獲得資金，放手去發揮，等到上軌道後才開始還款。

(中時 )