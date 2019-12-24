黃光芹日前在節目上指出，12月21日挺韓遊行隊伍中，有民眾持五星旗。國民黨文傳會副主委黃子哲嘲笑「見鬼了」，根本是張冠李戴的鬧劇，原圖是在2017年10月1日統促黨遊行照片。對此，黃光芹道歉，是她疏漏，誤用網友照片！
知名媒體人黃光芹23日在年代政論節目《突發琪想》指12月21日挺韓遊行隊伍中，有民眾持五星旗。
國民黨文傳會副主委黃子哲嘲笑「見鬼了」，根本是張冠李戴的鬧劇，原圖是在2017年10月1日由統促黨所舉辦的遊行上的照片，由風傳媒記者謝孟穎所拍攝，完全與1221挺韓遊行無關，根本是張冠李戴、竹篙鬥菜刀，不然就是穿越時空的一場鬧劇！黃子哲還說，「朋友一生一起走，亂傳資料不能有」，以免造成個人與社會的紛擾！
黃光芹今（24）日在臉書道歉指出，她誤用網友熱心提供之照片，指12月21日挺韓遊行隊伍中，有民眾持五星旗。此照片經其他網友提醒，實乃2017年之舊照。
黃光芹也提出更正，並表達歉意，是她的疏漏，沒有辯解的空間。所以主動發文釐清，日後必當謹慎。
(中時電子報)
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