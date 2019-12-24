不只流行樂、影視掀起韓流，台灣的書市也引進愈來愈多的韓國書籍。明年初2月2日到9日的台北國際書展，韓國將第二度成為主題國，將以「K-Style」為主題，包含電影《82年生的金智英》原著小說作者趙南柱等12位韓國作家將來台與讀者見面。趙南柱也特地寫了一段話給台灣讀者：「我的書向來比我快、比我勇敢，我只能緊跟在後，很期待見到台灣的讀者們！」

如今《82年生的金智英》已售出台灣、日本、西班牙、匈牙利等多國版權，加上電影推波助瀾，享譽全球。趙南柱表示：「台灣是第一個翻譯、出版我的小說的地方。每當我看到書架上放的繁中版書，就會好奇台灣的書店裡是否也這樣排列著我的書。」

韓國主題國專案主持人、首爾書協會長、韓國出版人會議副主席朱然鮮表示，台灣與韓國有相似的環境和議題，光是2017年就有591本韓國輸在台灣出版。韓國出版社對於台灣也有很大的興趣，台灣書籍在韓國也受到歡迎，除了幾米和賴馬的繪本較受歡迎的童書，文學類也有吳明益《天橋上的魔術師》、王定國《敵人的櫻花》等。

朱然鮮表示，2020年的台北國際書展，將有29間韓國出版社一同參與。來台作家除了趙南柱，還有「韓國的卡夫卡」之稱的作家金英夏，以及以社會寫實小說探討世越號、MERS疫情議題的作家金琸桓等。

明年書展除了12位韓國作家來台，包含推理作家陳浩基等13位香港作家也將來台參與。此外台北書展基金會董事長林訓民表示，明年雖然因為三館整修，童書改回世貿一館，並且在一館一二樓都有出版攤位活動，但童書會是焦點，也會規劃結合AR和VR的「童書森林」和親子互動。

(中時 )