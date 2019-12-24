高力國際資深執行董事楊慧明今（24）日表示，在新增供給面臨緊縮、需求持續之下，台北市頂級辦公大缺貨！2019年平均漲幅已達5.1％，預期接下來，還會再漲3年；至於AB級辦公室，則漲幅「非常的台北！」，只有0.84％。

楊慧明今天表示，2019年台北市辦公室租賃市場平均去化量達2.5萬坪，比前兩年少，主要原因，是新供給變少了，所以造成去化困難，去化量降低。

楊慧明表示，根據高力國際最新統計，第四季北市商辦總量體維持161.67萬坪，累積去化坪數近155萬坪，空置面積僅剩6.68萬坪，空置率約4.13％。不過，由於最新調查顯示，目前空置坪數中有高達1.7萬坪是，正在等待都更或是改建的「無效供給」，因此前述所說的空置率，嚴格來說，應該是「偽」空置率，實際上，現在辦公市場空置坪數只有4.94萬坪，所以真實空置率約3.07％，已創下歷史新低紀錄。

楊慧明表示，此外，在供給持續緊縮下，預期此波租金漲勢應可延續三年。

楊慧明表示，回顧去年第四季頂級商辦的空置率仍高達兩位數、約11.50％，但到了今年第四季僅3.20％，短短一年間相當於便減少8.3％，幅度相當驚人，為台北市商辦租賃最主要的動力來源；除AB辦空置率維持7.44％外，其他級別空置率則均不到4％。

至於，各級別商辦租金表現，楊慧明表示，頂辦租金依然強勢上漲，每月每坪租金單價約3,217元，相較B辦約1,586元，兩者之間價差已逾一倍。若以商圈區分，信義區仍為最受矚目商圈，成交也最為熱絡，每月每坪租金約2,405元，高出其它商圈租金幅度約17％至35％。

觀察近10年商辦租金走勢，已從2010年每月每坪約1,758元，上漲至2019年租金單價約1,906元。有別於過去10年年租金漲幅約在1％正負範圍內變動，今年平均租金已較去年成長約2.05％；高力國際預期此波租金漲勢應可再延續三年。

楊慧明表示，信義計畫區、頂級大樓，為帶動租賃市場熱度的主要引擎。今年以頂辦租金漲幅最為驚人，年漲幅5.10％，商圈則是以信義區年漲幅5.53％為最高，若進一步統計今年北市市區商辦去化坪數逾三萬坪，不過，因B辦呈現負成長，釋出約5,216坪，導致全年整體淨去化量為2.49萬坪。

延續去年的趨勢，今年租賃交易活動最為熱絡的仍為信義區與頂級大樓，兩者年度淨去化量皆為2.6萬坪，相當於台北101大樓商辦面積的41%。信義區的空置率再創歷史新低只剩2.58％。

展望2020年，高力國際預期因可供應市場需求的物件有限，市場需求依然強勁，明年淨去化量應可維持約2.5萬～3萬坪水準；而在新增供給尚未投入市場之前，楊慧明預期租金三年內仍持續看漲。

(工商 )