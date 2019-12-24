WeTV 熱播的陸劇《陳情令》夯破65億點擊，更獲2019年度影響力網路劇大獎，該劇捧紅主演肖戰與王一博成流量男神，兩人戲中的兄弟情誼被網友組「忘羨CP」。耶誕節前夕，劇迷獲贈一個難忘的禮物，50集內容重新剪輯成20集，讓劇迷一起搭乘時光機，重返美好夏日！

肖戰和王一博兩人雖相差6歲，但個性卻相當互補，因戲結為好友，拍攝《陳情令》時，一個被封「組欺」、一個被封「組霸」，肖戰直呼王一博像「97年的小朋友」，透露王一博非常喜歡打他，打得理所當然，自己也不知道為什麼。但這樣的「組霸」卻怕各式各樣的蟲子，甚至看了會失聲尖叫而逃跑，讓肖戰直說下次要捉一個好玩的給他。

王一博演出《陳情令》爆紅。（WeTV提供）

王一博則曝肖戰對於眼睛特別保護，有各式各樣的眼藥水，肖戰回應，因為拍古裝劇時，拍攝現場很喜歡透過鼓風機來營造風吹，但隨之而來的沙塵，容易造成眼睛不舒服。

肖戰演出《陳情令》爆紅。（WeTV提供）

肖戰因《陳情令》爆紅，他認為所有的一切都是未知的，能做好的就是把握當下，當機會來了要抓住，沒有一件事情是一步登天，所有成果都是一個積累的過程，過程中更需要堅持，「也曾在空窗期怕沒有事做，於是去健身、上課、看電影等充實自己。只有真正熱愛一件事情，你才會把它做好。」

(中時 )