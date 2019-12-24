萌寵片《再見了！小Q》傳遞人與導盲犬之間相互依賴的感情。（緯來提供）

緯來電影台今天（12月24日）公布2020年鼠年除夕夜至初五、每天晚間9 點播出的全台首映強片片單，依序為《寒單》、榮獲今年第56屆金馬獎5項大獎的《返校》、《再見了！小Q》、《如珠如寶》等；其中，大年初一（1月25）晚間9點獨家首播的《返校》最受關注。

春節首播強片中，率先登場的是除夕（1月24日）播出的《寒單》，該片由胡宇威、鄭人碩、黃瀞怡、楊貴媚、高捷、陸弈靜、陳博正、嚴藝文、林予晞領銜主演，描述元宵節炮炸武財神寒單爺與兄弟情的故事。

大年初一播出的《返校》，由王淨、曾敬驊、傅孟柏領銜主演。曾敬驊表示，過年期間還是有工作，但除夕當天早上會先到菜市場幫媽媽的朋友賣菜、賣年貨；過年期間也會趁工作空檔，和家人到宜蘭各地的廟宇拜拜，尤其是三山國王廟；孝順的曾敬驊說：「今年更想包紅包給爸媽跟奶奶，幾位數不重要但心意滿滿。」

《再見了！小Q》是部感動人心的萌寵片，由任達華、梁詠琪、羅仲謙、楊釆妮領銜主演。描述帶著與眾不同的胎記出生的狗兒小Q，長大後由導盲犬訓練員Simon（羅仲謙 飾）悉心訓練，帶到因故失明、脾氣暴躁的甜品名廚李寶庭（任達華 飾）家中配對；寶庭無法接受失明事實，喝斥妹妹（梁詠琪 飾），更三番四次趕走小Q，但小Q依然不離不棄，任何情況下也以身護主，終於解開寶庭心結，促使他勇於展開新人生，繼續鑽研新甜品！

(旺報 )