民進黨主席卓榮泰今接受電台訪問被問到反滲透法時表示，反滲透法是防止境外政治勢力透過不當方式進來，傷害國家安全；主持人追問，「不會誤殺？冤殺？」卓說，「絕對不會。」

對於兩岸關係，他說，蔡總統不挑釁，也不會退縮，過去幾年破壞台海現狀是中國，台灣要維護現狀不是他飛機可以亂飛的現狀，但中國就是要用這種方式要台灣屈服，現在最根本把台灣成自由民主一份子，才會回到台海原來那種相安無事的現狀，這也是蔡總統一罐政策。

卓榮泰今接受《POP大國民》蔡詩萍專訪，被問到藍營目前很多不表態，民進黨戰略中，反滲透法會不會逼走中間選民？民進黨又該如何調整兩岸關係？

卓說，對中國人民要和善相處，但和中國北京政府跟中國共產黨是不一樣。民進黨副總統副總統候選人賴清德說，「我們是反中共不是反中，這是大家討論出來的結論」。

主持人說，若中共發展不一樣時，也可以改變？他說，是啊！可變成好鄰居相處，「我們不會無端反中，但是他們的一黨專政等，不可能移植到台灣」；「中國可以是文化、歷史及地理，對我們來說，是沒有感情上的撕裂」。

提到反滲透法，他說，中國在文化、經濟正常交往，台灣完全開放、歡迎，若盜用文化、經濟智慧財產權等機密，本就有法規範，有機制保衛，但若境外政治勢力透過不當方式進來傷害國家安全，國家應該要有這樣防衛能力，這才是目標，滲透兩個自身就有一定價值判斷。

對於日本前駐台代表沼田幹夫日前談到，台灣明年一月總統大選民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內。

卓表示，這更加深他們的結論，無論民調呈現什麼數字，完全都不敢大意，調查結果讓他們回頭去看所有民調當中所有無不準確、優勢區域是不是有鬆懈，進攻的方式是否不夠對，目前在做全面調整。

(中時 )