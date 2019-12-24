特殊銲接班師生，以回收場的廢材打造一台迷彩坦克車。（劉秀芬攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊銲接班等26名師生，連手打造一台迷彩坦克車，擺在大樓入口迎賓處已成為職訓活廣告，洽公民眾直呼太酷了。

特銲班的張志惟、董承翰及邱銓富是電玩迷，平常愛玩坦克線上遊戲，邱銓富說，「那就來銲接一台真實的坦克車」，全班贊同後即開始動工。

班長吳進佳說，一開始先做小台的原型，測試可行後再做大台的展現霸氣，全部的材料都是用回收場的廢鐵、廢管、止水閥及廢棄指示牌等廢材來製作。

特銲班職訓師劉文賢說，製作過程從冷作、裁切、銲接、研磨、噴漆，全班通力合作耗時3周完成，用到電銲、CO2、氬銲等各種銲接技術，成品不僅砲塔可以360度旋轉，砲管也可以上下移動，非常酷炫。

作品銲接完成後，再由汽車塗裝職訓師林裕強指導學員在車身彩繪軍事專有的迷彩風，也讓整台坦克車更顯帥氣。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，以往特銲班曾打造2公尺高的銲將鋼鐵人、駿馬、摩天輪、海綿寶寶、巴黎鐵塔等，這次加入新作迷彩坦克車，放在分署戶外區相當吸睛，已成為很棒的藝術裝置，更是職訓技術及成果最好的展現。

雲嘉南分署長劉邦棟說，銲接技術在汽車、鍋爐、鋼骨結構、高科技及橋樑等應用很廣，各地區對銲接的需求量也很大，平均日薪約為1500元，工作一至二年後日薪可達2000至3000元以上，鼓勵有興趣民眾可參加職訓，投入銲接領域。

(中時 )