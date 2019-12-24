明年1月20日開打的職業網球年度第一場四大賽澳洲網球公開賽，官方公佈總獎金提高到創新高的7100萬澳幣（約15億台幣），男、女單打冠軍獎金都是412萬澳幣（約8759萬台幣），就算止步第一輪，也能帶走9萬澳幣獎金（約191萬台幣），都比往年高。

2019年澳網總獎金6250萬澳幣（約13億台幣），2020賽事總獎金成長13.6%，數目再攀新高，而今年澳網男、女單打冠軍獎金是410萬澳幣（約8717萬台幣），明年澳網單打冠軍獎金漲幅不高，只比今年多出2萬澳幣，前幾輪出局選手的獎金增加數目比較有感，今年澳網單打第一輪淘汰的選手，獎金是7萬5000澳幣（約160萬台幣），明年澳網首輪落敗的球員，獎金提高到9萬澳幣，比今年高出約20％。

另外，單打挺進到第二輪的選手，如果沒能繼續前進，獎金是12萬8000澳幣（約272萬台幣），比今年的10萬5000澳幣獎金（約223萬台幣）多了21.9％。

澳網賽事總監提利（Craig Tiley）表示，獎金高有助於推廣這項運動，「我們一直希望可以提高獎金，以及改善國際選手的比賽環境，從2007年澳網開始總獎金就持續攀升，到了2020年，總獎金已經比當初的2000萬澳幣（約4.3億台幣）多出超過3倍。」

提利補充，大會每年都努力增加每一輪獎金，希望鼓勵選手就算是比較前面的輪次也能全力以赴，不論單打或雙打都能有更多精彩對抗，更希望替選手爭取到更好的獎勵。

澳網過去5年總獎金提高了61.4%，已經縮小和另三大滿貫賽的差距，目前四大賽總獎金最高的是美國網球公開賽，2019賽事總獎金5724萬美元（約17億台幣），2019法國網球公開賽總獎金4266萬歐元（約15億台幣），溫布頓錦標賽則是2849萬英鎊（約12億台幣）。

(中時 )