台中市府24日舉行治安、公安及食安聯合會報，針對「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」將近，警察局積極查緝選舉賭盤、暴力介入與網路假訊息維持治安。

市府針對警政、農土地汙染防治等專題進行研討，副市長陳子敬表示，三安是穩定台中的關鍵，市府會持續加強稽查與推動，給予市民優良的居住環境。

警察局刑事警察大隊指出，精進緝毒成效、檢肅非法槍械團體及偵防電信網路詐欺犯罪有成效，截至11月，台中市「每10萬人口全般刑案發生數」降低比率為六都第1名，第2波安居緝毒專案獲六都績優機關。

觀旅局表示，每周針對實體經營旅宿業者與刊登廣告案件查緝，截至11月裁處67家業者及2件廣告案件，另輔導4家日租套房合法化；勞工局強調，台中市移工數超過十萬人，為全台第二多都會區，聯合消防局與都發局，稽查達10人以上事業單位所提供移工宿舍，每月抽查一家，要求違法業者限期改善。

衛生局則以「蔬果農藥管理」為重點，降低市售生鮮蔬果農藥殘留超標違規案件，加強產品源頭管理抽驗；經發局輔導未登記工廠合法化，每半年滾動式檢討，成立「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，改善農地重金屬累積污染，保障食安。

(中時 )