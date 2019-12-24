長庚醫院從23日至30日在林口長庚復健大樓一樓大廳舉辦「突破逆境、彩繪人生－長庚紀念醫院口足畫作10周年展」。（院方提供／賴佑維桃園傳真）

長庚紀念醫院從2009年至今，陸續聘任32名口足畫家，收藏作品約2200餘幅，畫作懸掛醫院各角落，鼓舞許多病患及家屬，同時也讓身障畫家有穩定的收入來源，今年是聘任第10周年，將從23日至30日在林口長庚復健大樓一樓大廳舉辦「突破逆境、彩繪人生－長庚紀念醫院口足畫作10周年展」。

其中口畫家陳華國在19歲那年發生嚴重的車禍致頸部以下全癱瘓，過去他不願面對現實的改變，但一路上有許多人對其伸出援手，讓他在繪畫中重新找到生命的出口。他相信沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人。透過這次的活動，他在卡片中祝福所有傷友勇敢面對人生挫折，為自己創造機會、朝著夢想前進。

足畫家廖瑞金3歲時變成孤兒，也因疾病終身殘疾，面對乖舛多變的人生考驗，他總保有樂觀積極的精神。瑞金希望透過卡片告訴所有治療中的患者，「生老病死與悲歡離合課題，可以流淚、憂愁，但是要勇於挑戰極限，破繭而出後生命將會再次發光發熱！」。

(中時 )