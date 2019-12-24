享受美食。（舊金山總督溫泉提供）

隨著氣溫降低，年關將近，少不了溫泉的洗禮，安排一段輕鬆無負擔的泡湯之旅，為冷冷的春節增添一絲暖意；位於北海岸金山區海邊的「舊金山總督溫泉」，可提供全家泡湯、享受美食的好景點。

舊金山總督溫泉鄰近舊的金山海水浴場，溫泉本身除豐富的礦物質，更蘊含海底溫泉的鹵族元素，固有海底溫泉之稱，舒緩手腳冰冷的同時還能潔淨美白；且頂樓觀海男、女露天風呂，是泡湯賞海景的絕佳所在，能一邊欣賞山海美景，一邊泡在淡淡鹹味的海底溫泉中，且早在日治時期就已被日本總督用來當作御用溫泉。

泡完湯後，還有本館精心準備的海岸漁村的特色餐點，另外，主廚設計的餐點，也特別針對養身調理的少油、少鹽、少糖料理方式，讓全家大小吃的開心也吃得安心。以上餐點價格每客390元，另加10％服務費。

不論是「泡湯的樂趣」或是「美食的享受」，更多的是在地金山的文化特色，以及周邊的生態景點都值得成全家大小一同出遊，為迎接新的一年多添一筆溫情回憶。

農曆春節將至，舊金山總督溫泉為迎接這個眾所期待全家團聚的好假期，並讓終年辛勤工作的同仁有喘息的機會，本館於元月22至24日(含除夕)當天，休館3日，並做內部的整理；元月25日（大年初一）早上8：30重新開啟，喜迎嘉賓。

(中時 )