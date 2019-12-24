東森《美味滿閣》正如火如荼趕拍，日前網路節目《玉琳哥！來代班》主持人沈玉琳特別化身一日公關到劇組探班採訪，但荒謬大師訪問狂「走鐘」，訪王傳一時，先從他最喜歡的女演員問起，但下一秒立刻跳問「喜歡哪位AV女優」，讓王傳一瞬間不知如何是好，還傻問「本來不是在問女演員嗎」，兩人套招對打時，沈玉琳也出「奧步」，一招「猴子偷桃」讓王傳一表情痛苦秒認輸。

沈玉琳作勢以「猴子偷桃」偷襲王傳一。（東森提供）

沈玉琳先是向製作人推薦，讓助理主持人賴瀅羽（Nini）參與試鏡。看到演員在拍攝動作戲，沈玉琳還現場教起防身術，讓Nini跟賴芊合練習防身對打。但防身術教著教著卻變女女襲胸，負責襲胸的賴芊合還直呼觸感好舒服，

沈玉琳在採訪動作戲橋段時，看到王傳一與動作演員對打，忍不住下去體驗。但開始對打後，他先是飛踢轉變成後腿踢毽子，眼見跟王傳一對打即將敗下，他便大喊要使出大絕招，沒想到竟是用「猴子偷桃」攻向王傳一，王傳一還配合做出痛苦表情。

沈玉琳化身一日公關採訪《美味滿閣》劇組。（東森提供）

王傳一笑說，跟沈玉琳互相套招試身手滿搞笑的，「我東防西防，也防不了玉琳哥的猴子偷桃」！他還直誇最後兩人的姿勢一百分、笑果十足，沈玉琳則自誇極具動作天賦，引發現場哄堂大笑。

王傳一說，當天他從一早就拍了很多動作戲，拍到後來其實滿累的，可能有點恍神了，結果沈玉琳一來現場氣氛立刻就嗨了起來，連他也在恍惚間莫名其妙被帶著走，「有種被拐了很多答案的感覺」。

(中時 )