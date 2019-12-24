漫畫家就就貓以過去的作品《念族》繪製聖誕短篇作品。(LINE WEBTOON提供／王寶兒台北傳真)

寶阿所繪製的聖誕老人，與過往大眾印象大不同，既沒有留有長長的白鬍子，也沒有騎乘麋鹿所拉的雪橇，而是放有麋鹿玩偶的掃帚。(LINE WEBTOON提供／王寶兒台北傳真)

聖誕節將至，圖文作家、漫畫家都紛紛貼出聖誕慶賀圖與粉絲同歡。LINE WEBTOON也廣邀台灣創作者，共同繪製聖誕短篇漫畫，其中漫畫家「寶阿」及「就就貓」分別以過去的漫畫角色，為濃厚的聖誕氣氛添加了許多歡樂，如在寶阿的《史上最甚麼的聖誕節》中，即打造了一個看起來凶巴巴的聖誕老人，與聖誕老人所擁有的和藹形象大相逕庭，情節逗趣而溫馨。

寶阿表示，時常皺眉頭、外觀嚇人的聖誕老人藍寶，是以正在平台上連載的作品《1加1》的男主角李藍寶作延伸。在漫畫中，藍寶為「聖誕老人無限公司」中的聖誕老人代班，顯得不情願又冷漠，時常蹙眉的他甚至因此嚇到不少小朋友，但卻在送禮物給一個小女孩時，展開了笑顏。

寶阿為香港人，過去的作品有《無賴紳士嬌千金》及《水下那一分鐘》，創作題材多為愛情故事。他表示，李藍寶雖然時常皺著眉頭，卻是內心十分溫柔的男生，而創作聖誕短篇較難的便是在有限的篇幅中交代故事世界觀及人物特性，將故事塑造出起承轉合，需要很多取捨。

而就就貓也以過去作品《念族》中的主角小女兒，創作短篇聖誕漫畫《冬草的聖誕禮物》。就就貓自2016年開始創作漫畫，在《冬草的聖誕禮物》中，描述女孩冬草與男友在遠距離戀愛下的孤單心情，但隨著男友在聖誕夜的驚喜現身，也掃去了冬草心中的陰霾。

就就貓表示，台灣不算是真正有在慶祝聖誕節，但大家還是會希望在這種浪漫的日子和心儀的對象一起度過，但對於遠距離戀愛的情侶，似乎就沒有那麼容易，「尤其是當其中一方比較不注重節日、比較不浪漫或是工作、課業比較忙碌的話，需要人陪伴的那一方遇到另一個更願意陪伴自己的人，就很容易會被拐走了。」便以此作為劇情主軸，描繪出節慶氣氛下的男女心思。

(中時 )