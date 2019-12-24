選戰倒數階段，昔為洪秀柱選區的新北市永和區竟出現民進黨立委候選人蔡沐霖高掛與洪秀柱合體看板，洪秀柱對此直指是惡質選舉行為，她除了已發出存證信函，也透過各管道請對方盡速下架，否則將不排除一切法律行動。

綠營選將一面看板引起選民熱烈討論，人在台南拚選舉的前國民黨主席洪秀柱已在第一時間發出存證信函，強調若對方不盡速下架，將不排除一切法律行動。洪秀柱陣營強調，該選將過去是民進黨主席卓榮泰的青年幹部，不與蔡英文合體掛看板，卻合體柱姐高掛看板，這難道是意味著對蔡英文的不信任嗎？

洪陣營也抨擊，連黨主席卓榮泰的人馬都以這樣惡劣手段操作選戰，不難想像這整個黨從上到下是用什麼心態在打選戰，何況，使用柱姐肖像也未徵求當事人同意，面對綠營無所不用其極的惡質選舉作為，柱姐已經發出存證信函。

洪陣營也質疑，永和區過去是柱姐選區，柱姐在地服務有口皆碑，既然綠營立委候選人選擇掛洪秀柱而不是掛蔡英文，這似乎也讓人揣想民進黨難道是對自己主帥選戰沒信心？

(中時 )