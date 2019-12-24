流感正式進入流行期，而今年因世界衛生組織延遲公告選株結果，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，許多民眾擔心疫情報到，主動向醫療院所預約施打自費流感疫苗。賽諾菲巴斯德因應流行期，將提供10萬劑自費流感疫苗，提供民眾流感高峰前作好防疫準備。

疾管署監測資料則顯示，國內上周門急診類流感就診達10萬442人次，較前周增加7.6％，創下今年最高；急診類流感就診病例百分比為11.8％，超過流行閾值11.5％，正式進入流行期。

而上周新增55例流感併發重症病例，以感染A型H1N1為多，創今年入冬以來新高，其中年紀最小的僅三個月大的北部男嬰，因併發腦炎，目前仍住院觀察中，也創下今年年紀最小紀錄。而近期社區流行型別也以A型H1N1為主，與今年四價流感疫苗吻合。

有感於台灣流感防疫的需求，台灣賽諾菲巴斯德總經理Philip Ho表示，身為長期支持台灣公共衛生政策的夥伴，為確保台灣民眾有充足的流感疫苗，因應即將到來的流感高峰，向法國總部調度取得的自費流感疫苗，預計於1月6日起將供應約10萬劑自費疫苗給各醫療院所，幫助民眾在疫情高峰前產生足夠抗體、提前做好防疫準備。

台灣賽諾菲巴斯德表示，日前藝人郭彥甫得到流感卻以為是小感冒，後來併發心臟發炎，差點危及性命。根據疾管署資料顯示，流感容易併發肺炎、腦炎，甚至心肌炎，或是造成免疫系統自體反噬而休克甚至死亡。特別是孩童、65歲以上老人以及慢性病患者，更是併發症發生的高風險族群，流感疫苗接種後平均約2周，開始產生防護效果，因應疫苗供應時程才能及早產生抗體，有效降低流感併發重症風險。

(中時 )