隨著行動支付夯，「台灣Pay」已經把手機變錢包，讓民眾一機在手即可輕鬆出門享優惠，即日起至今年底，「台灣Pay」攜手國內大型連鎖知名店家，讓民眾生活採買時，只要結帳付款使用「台灣Pay」掃碼支付，即可享有最高25％回饋。

因應數位時代來臨，行動支付體驗為民眾日常交易帶來即時、快速的便利性，「台灣Pay」每月都與民眾生活相關店家合作，共同推出特色活動，繼四大超商、50嵐、路易莎咖啡、頂呱呱、全台200大商圈店家後，本次12月的「生活便利月」活動，網羅了美廉社、嘟嘟房停車場、大學眼鏡、中天眼鏡、小林眼鏡等民生必需品店家，民眾只要到本次活動的店家消費，以任何一家支援「台灣Pay」的金融機構的「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP，用「手機輕鬆掃一下」結帳付款，即獲得高額回饋。

美廉社，單筆交易結帳金額滿198元（含）以上，即立折50元（單筆不累折），限量26,800筆。

嘟嘟房停車場，每筆成功交易，即享結帳金額75折優惠，每筆交易回饋上限200元，立折。

大學眼鏡及中天眼鏡，活動期間使用「台灣Pay」單筆消費滿500元（含）以上，活動結束後可獲得100元回饋金，限量12,000名，事後回饋。

小林眼鏡，單筆交易結帳金額滿1,000元（含）以上，享現折200元即時優惠（單筆不累積折扣），限量6,000筆。

(工商 )