國民黨總統候選人韓國瑜日前參加立委候選人黃桂蘭舉辦的寶寶爬行賽活動，因韓抱起女嬰出現大哭狀況，引發熱議。其中三立新聞台未經查證情況下報導「女嬰被抱沒有經過母親同意」等不實情節。由於，三立新聞頻頻「黑韓」、「黑國民黨」，韓辦宣布，即日起發言人不會再上三立政論節目；國民黨中央亦下令拒上三立政論節目，對此，北市議員羅智強大讚：「國民黨硬起來！」

羅智強在臉書指出：「當第四權淪喪天職，甘為執政傳聲筒時，我們必須有勇氣向這些綠媒説不，國民黨中央已下令拒上三立政論節目，國民黨硬起來！讚！」

三立政論節目向來以「黑韓」、「黑國民黨」為節目主要方向，節目主持人廖筱君、鄭弘儀等人，及來賓王定宇、范世平、王時齊、黃光芹、黃創夏、何博文、陳東豪等人言論均炮轟韓國瑜與國民黨為主，造成韓國瑜與國民黨負面評價遽升。如今，韓辦、國民黨均下令拒上三立政論節目，希望遏止、扭轉負面消息的影響力。

(中時電子報)