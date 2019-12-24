泰國攝影師pormrin supso夢到義民、義犬，特地回到義民廟求簽詩。（張朝欣攝）

泰國公共廣播服務（Tai PBS）團隊到台灣拍攝寺廟專輯，23日前往雲林縣北港鎮義民廟拍攝後，攝影師pormrin supso當晚夢到義民打拳、義犬向他撒嬌，24日急忙返廟抽簽詩問神，竟看到廟旁的圖案與夢境類似，廟方解簽詩表示義民、義犬感謝他們用心拍攝，會保佑大家事業順利，讓他們既感謝又嘖嘖稱奇。

泰國公共廣播服務團隊到台灣針對寺廟拍攝一系列報導，23日來到北港義民廟，對於廟方供奉清朝時期抵抗盜賊而犧牲的義民與義犬，覺得非常特別，用心拍攝1套關於義民與義犬的故事，把台灣的歷史介紹到國際，讓廟方非常感謝。

泰國公共廣播服務團隊拍攝後當晚回到台南市投宿，攝影師pormrin supso便夢到義民打拳、義犬向他撒嬌，醒來後覺得神明有所指示，便與團隊再回到義民廟，擲筊抽簽詩請示神明，結果抽得第13首簽詩。

簽詩內容為「太行山上三盆金，無福之人何處尋，若遇神仙來指點，也應賜與有緣人」，廟方常務委員吳國興、蔡信捧表示，這首簽詩顯示團隊與義民廟有緣分，將保佑他們工作順利，持續在公共事務上順利發展。

pormrin supso透過翻譯說，他24日回到義民廟參拜，看到廟旁的彩繪畫著義民站兩排打拳、義犬在旁，竟與他的夢境非常類似，他本身生肖屬狗，更感到冥冥之中神明在指點他，讓他的台灣之旅留下難忘的回憶。

廟方指出，北港義民廟源於清乾隆年間台灣發生林爽文之亂，笨港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，擊退盜匪數十次，後來盜賊趁義民團慶功派人毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人感念義民與義犬的忠義，因此建廟供奉。

(中時 )