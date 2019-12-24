民進黨立委候選人高嘉瑜近日拜訪鴻海前董事長郭台銘。前總統陳水扁今批評，沒看過高嘉瑜這麼不要臉的立委候選人，「雖然這樣話說得比較重，但連民進黨員都不想要投給高嘉瑜」。

此外，扁提到，郭台銘原本要和柯文哲合作，卻放鴿子，轉向跟親民黨主席宋楚瑜合體造勢，「這個人有什麼原則？也可以國民黨，也可以柯文哲，也可以親民黨宋楚瑜，甚至中間還對蘇煥智的台灣維新黨放鴿子」。

高嘉瑜日前在臉書放上和鴻海創辦人郭台銘的合照，並指為了請益「零到六歲國家養」和產業政策，拜訪他郭，並透露跟許多盟友形成「非韓陣線」等。

陳水扁今在臉書「新勇哥物語」影片痛批，高嘉瑜代表民進黨在內湖南港參選立委，在台大學生會擔任會長時去中國參加一國兩制理論與實踐兩岸論壇，兩天會議裡，「她的心得是兩岸若統一，一國兩制不失為一個好選擇，這樣跟韓國瑜、宋楚瑜接受一國兩制的台灣方案有什麼不一樣」？

扁批評，高嘉瑜竟然為了選舉利益，去找全台首富郭台銘，這位大中國主義者、在國民黨初選輸給韓國瑜、願賭不服輸，完全沒有民主風度的人來為她背書，說要組成挺韓跟非韓陣營的立委大對決，想拿到支持郭台銘的選票。

他說，高嘉瑜居然還跟郭台銘合作，想要拿他的選票，難怪民進黨台北市黨部主委陳正德也看不下去，「她今天這麼做，要對自己選舉策略負起責任。」

(中時 )