東森國際旗下轉投資東森購物23日公布2019年《10大熱銷商品排行榜》，以賣出「最多件數」來看，冠軍是「KOPIKO集團高機能咖啡組」，共售出68,060組、2,72萬包咖啡。以「營業額」來看，冠軍則是「東森自然美水漾超彈潤口服安瓶14天神效組」，共賣出67.5萬瓶，疊起來有106座101高，創造1.89億的驚人好成績。

前10名當中，美容保健類商品占了七項，可見消費者對美及健康的重視，另外三項則是「英國KANGOL 80周年限定後背包」、「王品集團Tasty西堤牛排餐」券和「王品集團 陶板屋餐券」，累積銷售全年共創造了近77億營業額，占整體業績近四成以上。

上班族群整天都在受藍光影響，視力保健日趨受重視，因此熱銷第二名是「日本味王2019視界專科HA葉黃素」，共計賣出51,531組、772.97萬顆葉黃素。第三名是「關速樂靈活關鍵自如口含錠」，共計賣出25,967組、467.41萬顆口含錠，第四名是「吳姍儒代言一家人益生菌」，共計售出25,889組、258.89萬包益生菌。第五名是「英國KANGOL 80周年限定後背包」，共計賣出38,759組、11.63萬個袋鼠包。

第六名是今年雙11造成瘋搶癱網的「王品集團 Tasty西堤牛排餐券」，共計賣出10.40萬張餐券。第七名是「WEDAR 日本高酵孅盈黑酵素」，共計售出34,566組、622.19萬黑酵素。第八名也是今年雙11的發燒搶購商品「王品集團 陶板屋餐券」，共計售出96,000張餐券。第九名是「KOPIKO集團高機能咖啡組」，共售出68,060件、272萬包咖啡，賣出的咖啡包數，足以供應全台北市262萬市民，每人人手一杯咖啡。第十名是「FORTE美纖萃12型標靶代謝果膠」，共計售出18,129組、76.14萬包果膠。十項中有七項為美容保健商品，餐券更都是雙11和雙12等大促季節，造成網友狂刷的口碑商品。

除了創造營業額外，以銷售件數最多來看，第一名是「KOPIKO集團高機能咖啡組」，共售出68,060件、272萬包咖啡，可見咖啡族已成台灣消費族群大宗。第二名是「台塑生技深層水洗衣精」，賣出62,111組。第三名是「鍋寶316快煮壺」，賣出58,327組。第四名是「台塑生醫咖啡因洗髮精」，賣出近54,787組。第五名是「日本味王2019視界專科HA葉黃素」，賣出51,531組。

第六名是「柚乾柚淨多功能魔術泡泡」，賣出48,514組。第七名是「Hello kitty香水凝露洗衣球」，賣出48,375組。第八名是「珪藻之家瞬吸珪藻土」，賣出45,121組。第九名是「維盛發低溫烘培大粒南瓜籽」，賣出41,864組。、第十名是「送愛到部落蒲公英衛生紙感恩組」，賣出40,995組。

綜觀分析，較低價的家用品和小家電，婆婆媽媽超愛，例如鍋寶316快煮壺，鍋寶品牌大、品質好，千元有找，物超所值，受到會員們廣大的喜愛，幾度賣到缺貨。還有受到主婦歡迎的日用品如台?生技深層水洗衣精、Hello kitty香水凝露洗衣球、柚乾柚淨多功能魔術泡泡等清潔功能的家用品也都賣出近五萬件。

東森購物表示，每年公布熱銷商品排行榜，可以提供給消費者作為年度採買參考，因為每項商品都相當實用，幾乎每個人都用得到，尤其年底尾牙與贈禮旺季即將到來，東森購物將作好充足備貨三倍，來因應消費者的採購需求。

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