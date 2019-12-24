高力國際董事總經理劉學龍今（24）日表示，2019年土地、商用不動產年度成交總額雙雙創歷史新高；其中來自於政府公部門的招商所貢獻的成交金額，扮演很重要角色；不過展望2020年，也建議政府在招商的時候，也必須要小心成為帶動另一波土地炒作風潮！

至於對於市場投資人的建議，劉學龍指出，應該謹慎穩健為宜，並且觀察五大變數，包括：全球景氣走緩、美中貿易戰後續走向、地緣政治及兩岸關係風險、利率，以及英國脫歐議題。

劉學龍更建議，布局不動產策略應更多元，以分散投資風險，2020年投資亮點則有四項包括辦公室租金三年內仍看漲，為短、中期穩健投資首選，不過需注意三至五年後供給量大增；電子商務市占率持續擴大，將有助於倉儲物流需求，以新式倉儲物流較受青睞；明年政府招商案件將持續釋出，仍能吸引有經驗投資人入場；以及科技快速發展，因應雲端運算及5G時代，「data center」為新投資選擇。

高力國際調研部董事梁儀盈今天也分析全台商用不動產市場和土地市場趨勢指出，2019年截至12月20日止，商用不動產、土地投資大爆發，連續兩年突破年度交易額均線，今年全年更一舉突破四千億元，不但較去年同期大增超過五成，甚至創歷年統計新高。

梁儀盈表示，高力統計今年土地加上商用不動產的累積成交總額約4,105億元，比去年全年2,663億元，年增幅54％，相較年度交易均額2,450億元，更是大增約67.55％。

其中商用不動產今年全年交易總額達1,386億元，年增幅逾7成，更相較年度成交均量925億元，激增461億元，增幅近五成。今年以工業地產包括廠房與廠辦累積成交額達556億元為最高，占整體商用交易額比重約40％；其次為零售地產的交易額為396億元，占比約28.57％，主因是受到京華城脫標金額372億元所拉高；占比第三高則是辦公室、約284億元，比重約20.49％，主要是企業購置總部案例增加，像是聯強國際、國票金集團等。

梁儀盈表示，分析商用不動產買進的目的，以投資與重建開發為主的成交總額達755億元，占比逾五成、約54％。買家類型上，今年以製造業自用擴廠目的為最大買家，買進金額達438億元。

受到鼎越開發標下京華城影響，今年建商買進金額約418億元，排名第二；第三高則是資產管理與REITS等，買進金額約328億元；此外，金融保險業者買進金額為185億元，排名第四，有別於往年可貢獻約20％以上的投資額，今年僅占整體金額13％。

至於，土地今年全年交易總額達2,719億元，不但相較年度成交額均線1,520億元，大增1,199億元、增幅近八成，創歷史新高，此外，今年每一季的季成交總額均超過600億元，是過往不曾出現的熱絡程度。

其中以建商買地最為積極，全年買進總額達2,074億元，包辦整體成交金額比重約76％，相較去年建商購地金額，更是大舉增加114％。

公部門釋出精華區土地標售為助長今年土地交易動能大爆發的原因之一，今年建商光是透過政府標地取得的土地面積便高達約25萬坪，合計標售金額達1,331億元，占整體交易之49％。

至於六都土地交易金額，今年以台中市643億元最亮眼，坐上「交易王」寶座，其中土地標售金額達342億元，也為六都之冠；第二～六名依序為：台北市522億元、新北市430億元、桃園市397億元、台南市295億元以及高雄市276億元。至於，建商買地的類型，商業區買進金額約1,258億元、占比約46％，住宅區約1,021億元、約38％，工業地約419億元、約15％。

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