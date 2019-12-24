592個貓狗罐頭，24日舉行捐贈典禮。（黃國峰攝）

魚中魚水族寵物號召民眾認捐貓狗罐頭，募集了超過4

4000位民眾的愛心，其中還包括了金曲歌后艾怡良。（黃國峰攝）

愛貓狗成痴，把他們當小孩的，大有人在，那麼流浪貓狗誰來照顧？魚中魚水族寵物在聖誕節前夕，因此募集了四千多位民眾的愛心，轉換成近四萬個貓狗罐頭，24日將這些聖誕大餐將捐贈給專門救助老弱殘病犬隻的犬山居，以及台灣動物緊急救援小組，要讓這些流浪貓狗有個溫飽的冬天。

魚中魚門市前24日堆滿了一箱箱比人還高的貓狗罐頭，堆高機正來來回回的將38,592個罐頭送上貨車，犬山居及台灣動物緊急救援小組代表及流浪狗代表，也到場見證，如果以二罐為單位疊起來，這近四萬個罐頭，將疊出四棟101大樓的度，可以讓五萬四千隻的流浪貓狗飽餐一頓。

魚中魚水族寵物店表示，公益認捐活動已邁入第三年，今年與竣百公司合作，在全省魚中魚的30間門市推廣公益認捐活動，一個月就募集了超過4,000位民眾的愛心，其中還包括了金曲歌后艾怡良，總數38,592個貓狗罐頭，市價超過135萬，將在聖誕節當天，將22,896罐狗罐頭配送給台中的犬山居，貓罐頭15,696罐將透過台灣動物緊急救援小組，送給全省收養流浪貓的愛心單位。

參與認捐的林先生表示，花一點小錢做公益，可以幫助到流浪貓狗，很值得。而另一位王小姐說，透過罐頭認捐活動，可以讓浪浪飽餐一頓，覺得開心又滿足，是今年送出最有愛的聖誕禮物！將找朋友明年一起參與，讓愛的幸福分享給大家。

(中時 )