大陸百度集團日前出席聯合國在西班牙馬德里舉行的第25屆氣候變化大會，分享低碳與可持續生活上的探索與成果，引起國際關注。

百度分享的綠色生活成果，其一是百度地圖推出的「即時路況查詢」功能，為使用者提供即將通行路段的即時交通情況，並自動規劃最合理暢通的行駛路徑，有效緩解城市塞車、車輛怠速造成的廢氣汙染環境問題。

其次，百度是1家擁有數億用戶的科技公司，需要處理的數據量異常龐大，伺服器等IT設備的用電量多，因而首創「市電＋UPS供電」方案，通過大型冷凍水系統組態自然冷卻模組，將自建雲計算數據中心單模組年均PUE值（Power Usage Effectiveness，數據中心消耗的所有能源與IT負載消耗的能源之比，PUE值越接近於1，表示數據中心的綠色化程度越高）降至1.09，不僅是大陸各企業之冠，也遠遠超過國際均值1.58。

以百度山西陽泉數據中心為例，以「市電＋UPS供電」方案運作，每年節約電能消耗2.2億度，減少二氧化碳排放量21萬噸。

百度在自建的企業大樓都採用了各種綠色黑科技，節能減碳，更能減少企業支出。例如均採用冰蓄冷技術。每個製冷季，透過在夜間電力負載低谷期製備冷量，在白天電力負載高峰期間用製備的冷量為中央空調系統供冷，減少用電高峰期的電網負載，可有效減少電網高峰、低谷的差值，有效節約企業的實際用電支出，全年可節省約400萬度電量；此外，百度太陽能集熱器換熱面積共1178平公尺，全年提供生活熱水；百度科技園二期建有雨水收集池3個，全年雨水再利用2400立方公尺。

(旺報 )