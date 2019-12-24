大湖採草莓成國內冬季旅遊首選。（何冠嫻攝）

銅鑼盛產杭菊，產量占全台80％。（何冠嫻攝）

草莓酸甜滋味受大人小孩喜愛，苗栗縣政府把關食安，定期檢驗。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府每年與農糧署及銅鑼鄉農會合作，辦理杭菊農藥殘留抽檢，不合格將進行銷毀。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗為農業大縣，目前正值杭菊、草莓產期，苗栗縣政府為把關食安，每年與農糧署及銅鑼鄉農會合作，辦理杭菊農藥殘留抽檢，11月總抽驗合格率達97％。同時針對大湖草莓盛產，縣府也於每個禮拜進行草莓檢驗，通過者發放檢驗證明，讓遊客吃得安心。

縣府農業處副處長陳樹義說明，苗栗縣內農產豐富，縣府除針對大閘蟹、東方美人茶等設有產地證明標章外，柚子、茶葉、桶柑、杭菊等農產在比賽、上市前皆須通過嚴格檢驗。現正草莓產季，縣府已於每個禮拜進行草莓快篩檢驗，合格將發放檢驗證明，把關食安，讓遊客放心品嘗草莓酸甜滋味。

銅鑼杭菊花海盛況吸引遊客朝聖，在杭菊採收前，縣府與農糧署、銅鑼鄉農會合作辦理杭菊農藥殘留抽檢，逐一對每位農戶的杭菊進行採樣，檢驗374項農藥殘留。11月總抽驗件數達110件，結果出爐僅有3位不合格，合格率達97％，25日下午將針對種植田間及已封存杭菊銷毀外並處行政罰鍰。

徐耀昌呼籲，務必遵守農藥使用規定、範圍，購買農藥時索取收據及處方箋並詳看包裝內容，以免面臨銷毀與1萬5000元至15萬元下罰鍰，將持續與銅鑼鄉農會加強宣導農友用藥安全使用，建立銅鑼鄉杭菊信用。

(中時 )