南屯國小特教生24日舉行感恩餐會，大夥等著「希望台灣、傳愛100」公益活動委託家樂福製作的聖誕火雞終於送來，響起期待的掌聲。（黃國峰攝）

南屯國小特教生24日舉行感恩餐會，席間互相分享禮物，讓特教班的孩子能夠感受到社會的接納以及溫暖。（黃國峰攝）

感謝幫助過他們的人，南屯國小特教生24日舉行感恩餐會，而「希望台灣、傳愛100」公益活動，這一盞愛的亮光，也在特教班亮了起來，特教生們藉著分享聖誕火雞餐，感謝一直以來陪伴他們成長、茁壯的師長、志工及家長們。

希望台灣傳愛100在每年聖誕節期間，皆會公益捐助火雞大餐到社會各個角落，幫助社福機構，行動捐助更加茁壯，24日希望台灣傳愛100火雞大餐來到南屯國小特教班，香噴噴的烤火雞，令人食指大動，南屯國小蔡承憲校長，撕開一片片火雞肉，分享給在場每位特教生，特教生們也玩起交換禮物遊戲，彼此的愛心交換，也交換了感恩，感恩曾經幫助過他們的人。

希望台灣傳愛100副會長薛鴻章指出，希望台灣傳愛100是一群熱心公益的人士，在每年聖誕節期間，皆會熱心捐贈，透過家樂福製作聖誕火雞，再將火雞送至各個社福團體，是以「感恩」的概念，以請吃聖誕大餐的力量，找回曾經幫助過他們的人士。

校長蔡承憲也認購了一隻聖誕火雞，表示希望透過特教班的孩子，藉由這一隻聖誕火雞來感謝這些年來一直默默守護、勞心勞力的家長、師長以及志工們，還有總在需要時伸出援手的善心人士。也希望透過這樣的活動，把愛傳出去，讓特教班的孩子能夠感受到社會的接納以及溫暖。

(中時 )