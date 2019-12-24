台中市長盧秀燕出席致賀時表示，建築師為這座城市增加競爭力，新的市政團隊將大家當作夥伴關係，一起為大台中打拚。（盧金足攝）

台中市大台中建築師公會24日舉行第1、2屆理事長暨理監事交接典禮，由現任理事長鄭明裕把印信交接予新任理事長黃郁文，台中市長盧秀燕出席致賀時表示，建築師為這座城市增加競爭力，新的市政團隊將大家當作夥伴關係，一起為大台中打拚

耶誕夜台中市洋溢歡樂氣氛，盧秀燕馬不停蹄拚市政，在見證大台中建築師公會理事長交接時表示，建築師參與建築物規畫參與，也響應2020台灣燈會讓台中市亮起來，這兩天網路已經開始在瘋傳，年輕朋友都在網路發文稱讚「台灣大道的燈景好美！」大家一起來行銷台中。

盧秀燕向全場建築師指出，我們對這個城市有愛，對這個城市有責任，所以我們是夥伴關係，為這座城市競爭力努力，新的市政團隊把大家當作夥伴關係，攜手來建設自己的城市，市府會全力以赴。

都發局長黃文彬表示，鄭明裕任內協助市府完成建築執照委託審查及室內裝修審查、綠建築抽查、無障礙勘檢、建築物公共安全檢查簽證及申報、變更使執照審查、建築物施工指定勘驗、竣工查驗、建物快篩、危老輔導團，公會與建築師會員協助行銷2020台灣燈會，在都市主要路口設置燈節街景意象。

新任理事長黃郁文大力支持市府推動《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，同時於擔任本市都市設計審議委員、建造執照預審審議委員期間，提供建築美學、公益性與建築法規等多項建議，貢獻良多。

黃文彬強調，市府今年3月發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，提高建築物設置垂直綠化比例，增加社區大樓交誼活動空間，增進市容美學、立體綠化及減緩都市熱島效應，邁向永續低碳城市發展。

(中時 )