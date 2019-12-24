國發會24日審查「桃園捷運綠線G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」的可行性研究，會中正式同意支持該計畫的可行性研究案，桃園市捷運工程局局長陳文德表示，將儘速修正內容送行政院核定，並積極辦理綜合規畫相關作業，預計二年完成綜合規畫核定，計畫核定後八年完工通車。

捷運綠線延伸中壢計畫2017年4月18日首次送交通部審議，歷經五次審查後，今年年8月30日交通部同意審查通過，11月13日核轉行政院審查，24日終於獲國發會同意支持，近期將送行政院核定。

捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，設置五個車站，路線起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經「建德路至崁頂路」的新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，計畫總經費約328.04億元（中央補助122.11億元，桃園市政府負擔205.93億元，自償率26.87％），計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。

陳文德表示，未來將逐步整合捷運綠線主線、綠線延伸中壢段以及機場捷運線的機電系統，讓路網相互銜接，機場捷運將與綠線延伸中壢段在GE05站銜接轉乘，形成桃園境內的環狀路網，民眾享受一車到底的方便運輸。捷運綠線屬中運量系統，綠線加延伸中壢段每日可服務約28.8萬旅客，未來從八德到中壢搭乘捷運只要約13分鐘，是最智慧、省時間的交通運輸方式。

(工商 )