鴻海集團嘉年華又要來了，經確認，已拍板在明年元月22日舉行，地點照舊選在南港展覽館，主持人依然是張菲，形式則和往年一樣，比較不同的是今年首度改在平日舉行，至於市場關心的郭董會不會到場，據悉日前郭台銘已對外放話說「只要鴻海邀，就會到！」，如無意外，今年郭粉依然可以在鴻海愛心嘉年華見到郭董的風采，連同郭董親寫的春聯今年也不會缺席。

鴻海集團嘉年華今年少見選在平日舉行，時間則落在元月22日星期三，對於為何做此安排？鴻海指出，主要是考量在連假前一天舉行，對眷屬請假較為便利。

今年的鴻海嘉年華有望比照往年嘉年華的形式舉行，男主持人已拍板是張菲，至於其他演出陣容，由於尚未簽約，鴻海表示，目前不方便對外透露，不過，卡司應該不會輸去年。

由於今年員工報名得很踴躍，據現行報名人數推估，總到場人數有望超出去年的三萬多人，再締新猷。

鴻海指出，今年仍將會維持員工眷屬獎抽獎的傳統，最大獎依然是十萬元，中獎後，鴻海會透過簡訊和富士康員工專屬的香信APP通知得獎人，去年十萬元眷屬獎爆棚，共計發出了350個獎項，今年會否加碼？讓獎額再創新高，也是市場關注的焦點。

另據側面了解，市場最期待的郭董春聯，今年仍會登場，目前郭董已在構思春聯中。

由於今年農曆春節到來的比較早，考量到各廠區狀況不同，大陸各廠休假天數不同，不過往年都會召開的動員大會，今年也會照例登場。

(工商 )