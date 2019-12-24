國立台南高工改隸成功大學一案，早在2013年校務會議就已通過合併，但當時因台南市合併升格，依法，高工應從國立改為市立，台南市當時對兩校合併有不同意見，全案暫時擱置，隨著上個月已通過相關計畫，1個月內將正式提報教育部，預計最快明年改制。

台南高工培育出奇美集團創辦人許文龍等多位電機、電子產業優秀人才。許文龍曾說，「我出身貧窮，成績不好，考好多次都考不進現在台南二中，幸好，日人設立工業學校（現今台南高工），鼓勵學習一技之長，2年內受到扎實訓練，靠著這些技術成立工廠，成為他創業的原點。」

成大表示，未來將仿照「德國精神」將國家發展實際需求人才，貫徹培育下一代，並提升國際競爭力，成功大學可以扮演領頭羊角色。

成大副校長蘇芳慶說，著眼於智慧科技世代的來臨，全球趨勢朝高等工業人才培育，台灣又引以為傲的占半導體產業領導地位，成大向來重視實作，可協助台南高工提高專業技術，將參考德國雙軌技職教育，讓學校教育和職業訓練緊密鏈結，未來台南高工學生可到成大修課，而成大學生也能夠到南工實習工廠實作。

至於各界關注合併後校名為何？蘇芳慶說，成大前身是「台南高等工業學校」，台南高工以前就是成大附工獨立出去，台南高工併入成大附工，未來校名將是成功大學附屬台南高工。

他也強調，台南高工並非停招，而是與成大附工合併附隸於成功大學，重點在於培育出台灣需要的下一世代高等工業人才，希望能為未來職業教育立下典範，而兩校在合併後，師資、資源等都可以相互交流。

(中時 )