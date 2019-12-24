由蔡英文總統親自爬上屋頂刷油漆完成的楠西幸福小站，今年12月成立滿6周年了。天主教德蘭啟智中心24日上午邀社區長者與幼兒園師生在楠西幸福小站歡慶聖誕。德蘭大小服務對象表演花了一個多月的時間彩排的聖經劇，認真的演出有模有樣，讓來賓感受聖誕氣氛。

與會來賓除了楠西小站長期關懷的在地社區長者與民眾，楠西國小附幼、佳安幼兒園與吉兒堡幼兒園的小朋友也一同參與慶祝，並有精彩舞蹈演出。

除了聖經劇，佳安、吉兒堡和楠西附幼的小朋友也帶來精彩組曲，會中穿插有獎徵答、摸彩、兒童發展宣導等活動，還有聖誕老公公、老婆婆發送禮物，讓與會師生與長者度過歡樂時光。

長期贊助楠西幸福小站的劉興漢先生、每個月固定贊助慶生麵包與蛋糕的東勢里里長張事民，24日也受邀參與，與院生、長者一起享用志工們準備的美味餐點。

楠西幸福小站為德蘭社區服務據點，主要提供社區長者、身心障礙者、兒童與一般民眾服務，每周有固定長者共食活動，以及三代同堂才藝活動，每月也有慶生會與健康促進融合活動，讓楠西不同的族群有機會一起參與活動及交流。

(中時 )