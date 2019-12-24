民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝，呼籲各黨派候選人應該要回到公共政策與對城市未來規畫的專業討論，不要再用口水戰模糊選戰的焦點。（陳育賢攝）

時代力量高鈺婷今天在台北召開記者會質疑鄭宏輝。（高鈺婷提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐24日抨擊民進黨候選人鄭宏輝在中國成立公司，質疑鄭只刮別人鬍子，自己的卻不刮，應該要說清楚講明白。鄭宏輝則表示，從政20多年一向光明磊落，絕對不做違法之事，呼籲不要再用口水戰模糊選戰的焦點。

鄭正鈐表示，鄭宏輝與柯建銘不斷抹紅他，但實際上，鄭宏輝卻到中國開公司，嘴巴罵中國，卻捧著錢到對岸去，完全就是做一套說一套，「有嘴說別人，沒嘴說自己」。

他指出，鄭宏輝在2012年3月成立「台灣全賀生物科技有限公司」販售牛樟芝產品，並於2013年領取新竹市政府SBIR創新研發推動計畫補助，同年11月鄭宏輝就在大陸湖北省武漢國家生物產業基地，成立「武漢全賀生物科技有限公司」。

鄭正鈐指出，民進黨對待政敵，只要符合自身利益，就捕風捉影發動抹黑、抹紅攻勢，但在刮別人鬍子前，應該先刮好自己的鬍子，並要求鄭宏輝向市民乃至於全國人民，說清楚講明白。

而時代力量高鈺婷今天也在台北市召開記者會，指鄭宏輝藉農村重劃法規，不當獲取開發利益。

鄭宏輝則呼籲各黨派候選人，不要為了選舉就使用誇大不實的語言來攻擊對手，意圖挽回自己的選情，應該要回到公共政策與對城市未來規劃的專業討論，才是選民之福。

鄭宏輝說，國民黨與時代力量居然在同時間召開記者會攻擊他，這不禁令人聯想，難道是因為看到鄭宏輝的民調第1，故而聯手抹黑鄭宏輝？相信新竹市民自有公評。

他說，自己過去確實曾參與不動產投資，一切皆在法令規範之下進行，絕無違法行為，更不知其誇大不實的指控從何而來，而每個人都有不同的投資理財規畫，如認為他所作所為有違法之處，歡迎向法院檢舉提告，不要再用口水戰模糊選戰的焦點。

(中時 )