國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐24日抨擊民進黨候選人鄭宏輝在中國成立公司，質疑鄭只刮別人鬍子，自己的卻不刮，應該要說清楚講明白。鄭宏輝則表示，從政20多年一向光明磊落，絕對不做違法之事，呼籲不要再用口水戰模糊選戰的焦點。
鄭正鈐表示，鄭宏輝與柯建銘不斷抹紅他，但實際上，鄭宏輝卻到中國開公司，嘴巴罵中國，卻捧著錢到對岸去，完全就是做一套說一套，「有嘴說別人，沒嘴說自己」。
他指出，鄭宏輝在2012年3月成立「台灣全賀生物科技有限公司」販售牛樟芝產品，並於2013年領取新竹市政府SBIR創新研發推動計畫補助，同年11月鄭宏輝就在大陸湖北省武漢國家生物產業基地，成立「武漢全賀生物科技有限公司」。
鄭正鈐指出，民進黨對待政敵，只要符合自身利益，就捕風捉影發動抹黑、抹紅攻勢，但在刮別人鬍子前，應該先刮好自己的鬍子，並要求鄭宏輝向市民乃至於全國人民，說清楚講明白。
而時代力量高鈺婷今天也在台北市召開記者會，指鄭宏輝藉農村重劃法規，不當獲取開發利益。
鄭宏輝則呼籲各黨派候選人，不要為了選舉就使用誇大不實的語言來攻擊對手，意圖挽回自己的選情，應該要回到公共政策與對城市未來規劃的專業討論，才是選民之福。
鄭宏輝說，國民黨與時代力量居然在同時間召開記者會攻擊他，這不禁令人聯想，難道是因為看到鄭宏輝的民調第1，故而聯手抹黑鄭宏輝？相信新竹市民自有公評。
他說，自己過去確實曾參與不動產投資，一切皆在法令規範之下進行，絕無違法行為，更不知其誇大不實的指控從何而來，而每個人都有不同的投資理財規畫，如認為他所作所為有違法之處，歡迎向法院檢舉提告，不要再用口水戰模糊選戰的焦點。
(中時 )
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