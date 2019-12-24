國民黨籍立委徐志榮妻子王慧珍去年組成「公館KMT魅力熱舞團」，在選舉期間為藍營候選人助選加油，今年徐志榮競選連任，團員們手工打造全新服裝，以「我現在要出征」歌曲編舞，在造勢場合舞出氣勢與活力。對手徐定禎則有綠營全國中央客家助選團支持，預計明年1月抵苗栗助陣。
去年王慧珍邀集共同理念且熱愛跳舞媽媽們，成立公館KMT魅力熱舞團，在苗栗五合一選舉期間受邀多場藍營競選場合表演，盼能注入新亮點，讓更多人認識、認同國民黨，帶出正面、有熱情活力的選舉氛圍。編舞老師李美枝表示，今年舞蹈重新編排，以韓國瑜高唱的「我現在要出征」歌曲編舞，團員手拿國旗搭配熱舞動作，舞出氣勢與活力，台下民眾揮旗跟著歌曲高唱，現場氣氛炒熱至最高點。
競爭第二選區立委候選人徐定禎，今年投入選戰無大陣仗的造勢活動與安排，僅憑一步一腳印走進社區拜票，更要走進選民心中爭取支持，民進黨全國中央客家助選團預計明年1月初抵苗栗，為徐定禎造勢加油，凝聚客家票源。
(中時 )
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