第一選區民進黨蘇治芬。（周麗蘭攝）

第一選區台灣革命黨候選人李昭儀。（周麗蘭攝）

第一選區無黨籍林富源。（周麗蘭攝）

第二選區民進黨候選人劉建國。（周麗蘭攝）

第二選區國民黨候選人謝淑亞。（周麗蘭攝）

第二選區無黨籍彭新銘。（周麗蘭攝）

第二選區樂島聯盟候選人張永津。（周麗蘭攝）

雲林縣選舉委員會24日舉行立委選舉電視公辦政見會錄影，8名候選人都到，張嘉郡呼籲唾棄舊政治的情緒勒索；蘇治芬表示若能連任將找優良廠商團隊進駐雲林；謝淑亞訴求六輕稅收20％留雲林；劉建國則推「一少二好三寶」政策。

第一選區國民黨立委候選人張嘉郡說，她曾擔任兩屆立委，為雲林爭取300億元建設經費，過去做得到、未來會更好，她若當選將全力推動雙語教育、長照示範區，她參選以來不做人身攻擊，也呼籲選民唾棄情緒勒索的舊政治思維。

民進黨候選人蘇治芬表示，如果連任會把高雄駁二特區的經營團找來進駐虎尾糖廠，虎尾地方法院、地檢署的建物老舊，未來移開會有3公頃土地，她會引進好的團隊、要求文化部投入更多經費，把園區經營起來。

台灣革命黨候選人李昭儀一開始先唱「黃昏的故鄉」，她承諾當選後將推動共老學堂，她講到7分鐘時，謝謝爸爸、媽媽就哽咽哭起來結束發表。

無黨籍林富源說，他將唯一爭取「有機直賣所」，雲林要贏、農民先贏。

第二選區民進黨候選人劉建國表示，他修過社會救助法讓中低收入戶的資格門檻放低、推動兒少帳戶，將來還要推弱勢家庭帳戶，此次參選也是為守護台灣民主、拒絕一國兩制。

國民黨候選人謝淑亞表示，農業不能靠補助，而是要有市場，而她擅長行銷、懂社造、有國際觀、願意傾聽民意，她將推動把六輕稅收20％留在雲林。

無黨籍的彭新銘認為，人民要的是有房、吃飽且安全，若當選他將立法新增「政黨討厭票」，負分的政黨喪失不分區立委席次。

喜樂島聯盟候選人張永津允諾，當選後捐出薪水做公益、廢除一例一休、推動「台灣」正名。

(中時 )