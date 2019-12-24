國立故宮博物院24日表示，故宮南院將於明（25）日盛大推出「皇帝的多寶格」特展，一次展出619件多寶格珍玩，飽覽清皇帝最愛的古玩奇珍，帶領觀眾體驗皇帝專屬多寶格的機妙與賞玩樂趣，24日辦理開幕記者會，從魔術表演開場到策展人導覽，處處精采、充滿趣味。

故宮說明，這次展覽分為三大單元，「收納古玩」單元展出官窯瓷器多寶格，其中最具可看性的「清 乾隆『采挹流霞』瓷器箱」，內藏稀世精品「鬥彩雞缸杯」，此乃明朝成化官窯的頂級之作，以「鬥彩」技法繪製，同時施以釉下青花和釉上紅、綠、黃、紫各種顏色的紋樣。器表裝飾兩組公雞、母雞和三隻小雞闔家出遊，或覓食，或相向嬉戲，充滿童趣。

另外，故宮提到，在藝術拍賣市場具有天價行情的雞缸杯，2014年上海龍美術館拍進一個花了2.8124億港元，故宮收藏12件，以前展出數量不多，本次一口氣展出六件，讓觀眾一睹名品風采。

第二單元是「開箱趣味」，故宮介紹，將展出七個不同樣式的多寶格，其中「清 乾隆 紫檀嵌寶箱」及「清 乾隆 紫檀博古圖長方匣」尤其精巧，以開箱概念重現盒內的原裝樣態，可同時欣賞盒屜相套和明屜、暗屜多層次交錯的藏寶箱設計，以及箱匣內包羅萬象的寶物，讓觀眾目不暇給，驚喜連連。

第三單元「藏物格架」中，故宮指出，最值得駐足細看的是剛被指定為國寶的「明 宣德 寶石紅釉僧帽壺」，釉色晶瑩紅潤，以高難度燒製技術聞名於世。根據木座底部所刻的「雍邸清玩」四字銘看來，說明本件作品曾經是雍正皇帝還是雍親王時，於雍王府邸的收藏，該作亦在養心殿陳設，可見其受雍正、乾隆兩位皇帝的賞愛。

故宮表示，故宮南院為回應觀眾對故宮國寶南下展示的期待，將持續推出各項精品大展，目前同時展示的「名山鉅作-張大千廬山圖特展」、「人氣國寶-肉形石」，以及即將推出的「清明上河圖特展」、「翠玉白菜」等人氣國寶展等，都是不可不看、錯過可惜的特展。這次推出的「皇帝的多寶格」特展將於12月25日至2021年12月26日，在故宮南院201展廳展出，歡迎民眾前來賞玩、體驗。

(工商 )