面對中美貿易戰，外貿協會今（24）日表示，兩強貿易紛爭短期難落幕，「大船已在轉向！」建議業者明年仍應瞄準美國、日本，以及成長相對快速的新南向國家，鎖定ICT、電子零組件、科技產品如5G題材，以及運動用品等項目努力拓銷。

國貿局今天舉辦每季一次的「國際經貿情勢變化及我國出口情勢分析說明會」，邀請各產業貿易進出口廠商及公協會代表出席，交換意見。

對於貿易戰何時停？貿協產業拓展處長邱揮立分析，一年半以來許多業者已看透短期不會結束，像機械業者明年第一、二季表現可望轉正，就是因為已經確定布局從大陸移轉到其他市場。

貿協指出，我國今年前11月出口市場衰退1.9％，但11月單月轉正。其中，台灣對美國、日本、韓國出口表現較佳，特別是對美出口今年突破400億美元，刷新歷年紀錄，而對大陸與香港也在11月轉正。

進一步分析產業別，貿協說明，今年前11月出口市場成長動能來自資通與視聽產品，成長21.45％，占出口額12.88％，而電子零組件成長率也在11月轉正。而衰退的產品主要在「非ICT產業」，衰退幅度達12.11％，占總出口額8.52％，主要受到需求不振與削價競爭所致。而機械出口11月衰退6.55％，減幅正在收縮。

邱揮立建議，對於明年較大的市場仍應鎖定美、日、新南向等國家，例如貿協18日剛設立「台美商務交流中心」，也預計在農曆年後赴美國勘查，設立一處常態性的「台灣商務展售中心」，將進一步深化與美方的貿易合作。

另外在日本市場上，邱揮立說，日本今年從台灣進口的成長主力，聚焦在半導體業、機械業，他認為可能是受到日韓兩國貿易戰，還有資安考量的影響，因此機械業訂單有從大陸轉向到台灣的跡象。

貿協進一步指出，當台灣對美國、對大陸的市場結構轉變之際，建議業者明年針對美國市場，要鎖定科技類產品，像是ICT、智慧製造等。對日本市場，則要鎖定東京奧運題材，以及延伸出的5G、AI、電動車、機器人等。

至於對歐盟，除了5G、電子零組件外，貿協建議要注意電動自行車、自行車零件、醫療器材等產品。而新南向國家，特別是印度、大馬、印尼、越南、泰國、菲律賓，貿協觀察，近三年複合成長率、2020年GDP成長率都不錯，會是未來成長相對快的市場，前景不可小覷。

(工商 )