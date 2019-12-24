美國總統川普前首席策略分析師班農(Stephen K. Bannon)被美媒爆料稱，他在離開白宮後隨即與潛逃美國的前大陸富商郭文貴建立極深且複雜的財務關係，在職時以對中國大陸強硬著稱的班農為郭疏通媒體界人脈，郭則在一年內支付班農1百萬美元。班農對於媒體求證此事時拒絕置評。

據《紐約時報》報導，正在尋求美國政治庇護的前大陸地產商郭文貴是名重大通緝犯，被控犯有洗錢、賄賂和強姦罪，目前北京正在尋求從美國引渡此人。據一份寫於2019年5月的備忘錄中顯示，當時郭和班農建立了互惠互利的關係，郭首先借了15萬美元給班農。美國政治新聞媒體Axios稱，班農與郭的關係很快就升級為一年期的百萬美元合同，其中班農承諾將把郭文貴介紹給美國媒體名人。

班農的發言人拒絕評論與郭文貴的關係，而郭文貴的發言人同時也是與班農關係緊密的人士說，最初提供給班農那筆借款與一部批評中國共產黨的電影計畫有關。根據前述的備忘錄，班農去年在與郭媒體(Guo Media)簽訂的合同中拿出了一部分錢還給郭文貴。

報導說，班農與郭的助手均表示，他們的關係源於兩人都鄙視中國共產黨。這筆借款所揭示的財務關係開始之時，郭文貴的下落正成為大陸官員關注的重點，不久後大陸通過國際刑警組織發佈了對郭的通緝。

一位與班農關係密切的人士說，班農於2017年8月離開白宮的，多年來一直專注於與中國大陸有關的問題。

郭文貴的發言人波紮斯基(Daniel Podhaskie)表示，班農和郭文貴在2017年10月首次見面，郭文貴隨後將班農介紹給與郭文貴有關聯的媒體集團。波紮斯基

告訴Axios，郭文貴只是郭媒體的「門面」。班農曾在郭文貴曼哈頓的公寓中錄製了批評中共的廣播節目，該節目未在美國播出，但已經播送至中國大陸。

郭文貴否認了中共對他的指控，並稱北京的是要報復他公開批評中國大陸腐敗。他在美國時與像班農這樣對中國大陸持強硬態度的美國人建立了關係，還成為川普湖海莊園俱樂部的會員。目前他正向美國尋求政治庇護，並住在一座可以俯瞰紐約中央公園的豪華公寓裡。

(中時電子報)