失智長輩不想吃飯，可能是肌肉退化、無力咀嚼，也可能是認知障礙，忘記要吃飯。學會4招穴位按摩，幫助長輩好好吃飯。

「媽媽意識較清楚時，嘴巴不肯張開，餵她什麼都不吃；但意識混亂時，反而吃得比較多……」照顧中度失智母親的大學教授以文（化名），常為了母親時而吃、時而拒吃的問題感到困擾，擔心她因此營養不良、退化更快。

進食困難在失智症患者很常見。隨著神經功能日漸退化，不僅連咀嚼及吞嚥食物等簡單動作無法順利進行，譬如嘴巴張不開、牙齒咬不下，而且加上專注力及記憶力大幅衰退，常常忘記要吃飯。

研究發現，中醫治療能改善失智患者的進食困難問題，減少以鼻胃管灌食的需要。

台北市立聯合醫院仁愛院區失智症團隊以全民健保資料庫為研究對象，追蹤9,438名失智症患者（均有西醫治療）長達12年，結果發現：接受中醫治療的人有23％需長期使用鼻胃管，較未接受中醫治療的人（35%）低；接受中藥治療可以降低16％無法進食風險，而加上針灸約可降低到33％；且藉由中藥、針灸等治療方式，可將失智症患者使用鼻胃管時間延長達11個月。

同團隊在2016年也發表研究指出，使用中醫藥能改善失智患者消化吸收問題，減少肺炎發生。

「吞嚥功能差、消化不好、泌尿道感染，這3個是影響失智症患者生活功能的大問題，」團隊負責人中醫師林舜穀多年來致力中醫失智症研究及治療，他發現，中醫藥能幫助失智症患者提升進食能力，而且由於失智患者年紀偏大，肌肉量會開始減少，再加上神經退化導致控制不良，因此，張口和咀嚼功能愈來愈差。他常利用針灸刺激咬合相關肌肉，能有效提升患者的進食能力。

譬如針灸率谷、上關等穴位，刺激咬斷咀嚼食物的顳肌；舌骨上肌群則可針灸廉泉穴；喝湯或飲料經常溢出或從嘴角漏出來，是負責嘴唇緊縮閉合的口輪匝肌無力，可藉由刺激地倉穴改善，或者讓患者常練習做ㄛ或ㄨ的發音練習；至於吃飯停不下來或忘記自己在吃飯的人，他會刺激臉上任督二脈的穴位如印堂、人中等，醒腦開竅、振奮患者精神。

除了針灸，他建議一般人也可在家中試試簡單穴位按摩，幫助失智長輩好好吃頓飯。

按摩以上穴位幫助增進吞嚥能力。（製圖：鄭佳玲）

(中時電子報)