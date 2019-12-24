南韓《朝鮮日報》報導，北韓領袖金正恩日前主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議。據報南韓國家安全部門關注他在會上，提出「黨的軍事戰略意圖」，以及讓海陸空三軍司令站起來聽取指示，強烈暗示這次會議討論了「軍事挑釁」選項。

由於北韓已預告向美國派發「聖誕禮物」及今年底對美談判死線逼近，因此韓方認為該會議或討論了軍事挑釁；而朝中社報導會議結果時，提到「根據黨的軍事戰略意圖，重新組建、擴大或改組部隊」。

金正恩今年7月視察新型彈道導彈潛艇時，首次使用「黨的軍事戰略意圖」這一表述，因此有分析認為該表述相隔5個月再次被提及，或證明北韓準備的「聖誕挑釁」，可能與潛射彈道飛彈或搭載該飛彈的新型潛艇有關。

值得一提的是，在北韓中央電視台播放會議的片段中，罕有公開人民軍總參謀長朴正天、海軍司令金明植、空軍司令崔光赫從座位上站起來，接受金正恩指示的畫面。對此，南韓國策研究所人士認為，此舉暗示北韓除了發射新型北極星三型潛射彈道飛彈外，同時準備陸空甚至是海陸空三方挑釁。

(中時 )